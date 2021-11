La era en que Dollar Tree tenía sus productos a $1 o menos parece llegar a su final, pues la empresa anunció que aumentará los precios de la mayoría de sus productos a $1.25.

De acuerdo con la empresa que tiene se sede en Virginia, con el aumento de precios esperan hacer frente a costos más elevados de salarios, así como de los productos y la transportación de los mismos.

Michael Witynski, director ejecutivo, dijo que Dollar Tree no ha subido sus precios en 35 años, por lo que espera que los clientes entiendan y sigan siendo leales a la marca.

Ya en septiembre la tienda había anunciado que aumentaría los precios en algunas tiendas selectas, sin embargo, el martes se reportó que llevarán estos nuevos precios a más de 2,000 tiendas adicionales en diciembre y lo harán en todas sus tiendas a inicios del próximo año.

Dollar Tree dijo que el aumento a sus precios a $1.25 no es debido a una condición de mercado transitoria o de corto plazo, por lo que la alza será permanente.

ABC11 reportó que las acciones de la empresa subieron 9.2 % luego del anuncio del martes.

Cuéntanos qué opinas del aumento y si el precio de $1.25 te sigue pareciendo una buena opción.

