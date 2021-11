Algo que no debería pasar en el deporte sucedió en un juego de básquetbol en California, donde una joven golpeó a su rival directamente y la dejó noqueada.

Un video grabado por uno de los asistentes mostró como una adolescente le acomodó un fuerte golpe a su oponente de 15 años y la dejó tendida en la duela.

La grabación muestra como la joven falla un tiro y alcanza a chocar con una de sus oponentes, por lo que ambas caen al suelo. Eso parecía una jugada normal y que no pasaría a mayores.

Sin embargo de forma inesperada, mientras ambas regresan, la primera le suelta un puñetazo en la cara a su oponente mandándola al suelo.

Alice Ham, madre de la joven golpeada publicó el video, con un mensaje denunciado los hechos.

"Esto de aquí me enferma el estómago. Esto le pasó a MI HIJA en su juego ayer. No hay absolutamente ningún lugar para algo así en el baloncesto, ¡no me importa lo famoso que seas! Esta madre le dijo a su hija que “vaya y la golpee” y mi hija recibe un puñetazo no provocado. Lo siento, pero es todo lo que está mal en los deportes juveniles. La niña y su madre no mostraron ningún remordimiento y no se disculparon. Los deportes juveniles deben cambiar".