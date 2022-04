‘Break The Floor Productions’ es una de las escuelas de danza de mayor prestigio en todo el país, ahora, diversos alumnos acusaron de acoso y abuso sexual a los instructores de la academia, por lo que autoridades de Los Angeles abrieron una investigación.

Alumnos acusan al fundador de ‘Break The Floor’ por abusos sexuales

Los alumnos acusaron por abuso sexual al fundador de la compañía, así como maestros y coreógrafos, según una investigación hecha por AP y que refleja todos lo que padecieron los alumnos en los últimos años.

Los problemas datan desde la misma fundación de “Break The Floor Productions“, una compañía de danza con sede en Los Ángeles y que afinaron una cultura de “sexo y silencio” entre los alumnos.

“Break the Floor” es famosa en el mundo del espectáculo, algunos de sus alumnos aparecen en shows de Lady Gaga y Taylor Swift, en los Óscar y el Super Bowl.

Además, los instructores aparecen como jueces en “Dancing with the Stars”, “Dance Moms” y “So You Think You Can Dance”, por lo que muchos se codean con celebridades y personajes famosos.

En época de pandemia, la academia contrató a Charli D’Amelio, cuya cuenta en TikTok tiene unos 10,500 millones de seguidores, para grabar videos instructivos y dar más visibilidad a sus clases en línea.

Gil Stroming es el fundador de la Academia de Baile, en la década de 1990 se hizo famoso actuando en el musical “Tap Dogs” del circuito off-Broadway y “Break The Floor” tiene una matrícula de cerca de 300,000 estudiantes.

Algunos de los estudiantes en ‘Break The Floor’ tienen cinco años

Muchos de los alumnos son apenas niños de 5 años de edad, los cuales están matriculados en el país y Canadá. Una vez que Stroming se enteró de una investigación que había sobre “Break The Floor”, el fundador renunció a su cargo.

Russell Geyser quedó como nuevo dueño y aseguró que la actual compañía no tiene nada que ver con esas acusaciones, ya que todos los señalados no laboran en esa escuela.

En octubre del año pasado, cuando el Toronto Star reportó denuncias de acoso sexual y conducta depredadora por parte de instructores de “Break the Floor“, una joven denunció que un coreógrafo le sugirió tener sexo.

Otro bailarín de Ottawa, quien trabajaba como asistente en la compañía, denunció que ese mismo coreógrafo lo manoseó en público. En ese entonces, el maestro negó todas las acusaciones.

El ex dueño de la Academia era parte de la red de abusos

Así también, la investigación arrojó que Stroming era parte de la cadena de abusos, ya que lo señalan de estar involucrado en una serie de relaciones inapropiadas con estudiantes del programa de danza que él encabezaba.

Stroming solía ir a fiestas o eventos con alumnas, a las que presentaba como sus novias, sin tener una relación consensuada. Siete de los denunciantes dicen que lo vieron interactuar con estudiantes de manera inapropiada.

La mayor parte de los denunciantes hablaron de forma anónima, ya que Stroming tiene amigos poderosos que podrían perjudicar las carreras de muchos que fueron o son estudiantes de la escuela.

La agencia AP tuvo acceso a un audio, donde Stroming reconoció su conducta inapropiada e incluso, presumía el puesto que llegó a alcanzar al ser el fundador de una escuela de renombre.

“Definitivamente yo mismo he actuado de manera inapropiada. Como estudiante estuve en relaciones inapropiadas con instructores y viceversa,. Hoy en día lo recuerdo y digo, ‘¡Dios mío! Creo que no nos damos cuenta del poder que tenemos en el mundo de la danza'”, expresó en el audio.

Stroming rechazó todas las peticiones que hubo de entrevistas, pero podría enfrentar un juicio en los próximos meses, debido a todas las acusaciones que pesan en su contra.