Luego de uno de los peores incendios en la historia de California, la gente puede esperar por fin las anheladas lluvias, aunque se emitió una alerta por riesgo de inundación en varios condados.

Por ejemplo, el Servicio Nacional de Sacramento emitió una alerta de inundación repentina para gran parte del estado, incluyendo donde se ha registrado el Dixie Fire y el North Complex Fire, en el condado de Butte.

De acuerdo con la publicación, la lluvia impactaría en áreas de Sacramento y Redding, entre otras ciudades.

Periods of heavy rainfall are possible across #NorCal late Saturday into Sunday, as highlighted by @NWSWPC Potential impacts include roadway and small stream flooding and ash and debris flows on recent burn scars. #CAwx pic.twitter.com/KwEAEZ9iNQ

Para otras zonas, como el área del Valle de California, las intensas lluvias se esperan desde el domingo y hasta el martes, por lo que también emitieron una alerta por el riesgo de inundación.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional Sacramento, las ciudades afectadas serán:

Periods of heavy rainfall are possible late Saturday into Tuesday, with 2-5" in the Valley and 3-10" in the foothills and mountains. This could bring the potential for roadway and small stream flooding as well as ash & debris flows on recent burn scars. #CAwx pic.twitter.com/KwYYpWFOpc