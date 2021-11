Esta es una noticia que nos duele a todos los amantes de los aguacates y es que se dio a conocer que ante la falta de demanda, los agricultores se han visto en la necesidad de destruir estos frutos con sus tractores e incluso de usarlos como alimento para ganado y cerdos.

De acuerdo con un reporte de The Washington Post, el aguacate se vio afectado por un aumento de la oferta y una baja en la demanda, que se vio acrecentada por la pandemia.

El caso se dio en Australia, donde The Washington Post informa que este es un alimento muy popular desde hace varias décadas y donde su precio cayó cerca de 60 centavos.

Además de la caída del precio, se reportó que la producción de este fruto aumentó un 65 %, por lo que la gente que se dedica a cultivarlos y venderlos no han sabido qué hacer con tantos aguacates.

The Washington Post recabó testigos de varios agricultores de Australia, algunos de los cuales dijeron haber tirado 10 o 20 toneladas de aguacates, otros simplemente los destruyeron con sus tractores, mientras que otros incluso los usaron de alimento para el ganado y los cerdos o regalaron sacos de hasta 50 kilos a sus amigos y conocidos.

The normally expensive fruit is so cheap in Australia that growers are feeding it to pigs https://t.co/vwcidW50Zy

— The Washington Post (@washingtonpost) November 3, 2021