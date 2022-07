El fraude electoral cometido por personas indocumentadas o que no son ciudadanas, ha sido una de las principales preocupaciones en la agenda de algunos representantes políticos. Aunque ha sido demostrado que, nacionalmente, este solo representa una porción minúscula de los votos, la narrativa se ha enfocado en demonizar a millones de inmigrantes y ex-convictos.

No obstante, las consecuencias para los inmigrantes son más severas. Un reporte post Elecciones de 2016 demuestra que de 4.8 millones de votos, solo 0.01% es fraude electoral, y sólo 41 de 508 no son ciudadanos con papeles.

Henry Alberto Araya

Henry Alberto Araya y su esposa Maria Seas Mora tienen 37 años de casados. Hace 10 años Maria Seas Mora recibió la oportunidad de trabajar como profesora de ESL en Winston-Salem y decidió, junto a Henry, mudarse a los Estados Unidos por el bienestar económico y educativo de sus hijos.

Henry dice siempre haber estado interesado en la política, así que cuando un voluntario se le acercó en el 2016 para registrarlo como votante, él se interesó. Y aunque Araya no podía hablar mucho inglés, se aseguró de decirle al voluntario que no era ciudadano.

“Insistieron y me preguntaron si yo tenía un seguro social y una licencia, lo cual yo les dije que sí porque yo tengo un seguro social y una licencia de Carolina del Norte, y ahí me dijeron que ellos podían registrarme. Que ellos me podían llenar la boleta. Y yo les dije ‘bueno, está bien’”, cuenta Araya.

Sin embargo, no hay registro de quién le llenó la boleta, pese a que Henry depositó su confianza en el conocimiento del voluntario, firmó y puso la fecha en el documento. Unos meses después, mientras se bebía un café en un supermercado local, otro voluntario electoral se le acercó para motivarlo a votar.

“Unas personas que andaban por ahí en español me preguntaron si ya había votado. Yo les dije que no. Y me dice ‘pues vamos, ¿a usted lo registraron?’ y le dije ‘si, a mí me registraron’ y cuando llegué al padrón electoral que ellos tienen ahí pues estaba mi nombre y número de licencia y todo, pues yo dije ‘todo está normal’. Y accedí, voté”, recuerda.

Un año después, Araya recibió una llamada del departamento de policía para notificarle que estaba siendo acusado de fraude electoral. La ley de inmigración específica que registrarse como votante y/o votar se considera como una declaración falsa de ciudadanía. El inmigrante que sufre de este cargo es permanentemente inadmisible a los Estados Unidos.

Araya está consciente que en parte fue su error por no investigar de antemano, pero simplemente asumió que el voluntariado electoral tenía la información y entrenamiento necesario.

“Ese fue un error de parte mía, pero también es un error del sistema”, explica Araya, “¿Cómo van a registrar a alguien que no es apto para votar? Entonces yo lo que estoy diciendo acá es que hay un problema en el sistema, un problema en el sistema y un problema en las boletas.”

Ley contra fraude electoral

La abogada de inmigración de EMP Law, Helen Parsonage, ha trabajado directamente con múltiples casos de fraude electoral y llama la ley “draconiana,” ya que no hay forma de exonerar el cargo.

“No importa cuánto tiempo has estado aquí, no importa si estás casado con un ciudadano Americano, no importa cuantos hijos que son ciudadanos Americanos tienes. No hay exoneración”, asegura Parsonage.

Pero la ley no siempre fue tan drástica. En el año 2020 el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos actualizó la ley de afirmación falsa de ciudadanía para agregar que incluso si un inmigrante vota sin intención a cometer fraude electoral, en la mayoría de los casos, no hay excepciones.

“El cambio se hizo en la administración Presidencial pasada”, detalla Parsonage. “Cuando digo que es una ley draconiana, digo que es extremadamente severa. Las consecuencias son astronómicas y arruinan la vida de muchas familias”.

Parsonage también explica que de cientos de personas con las que ha trabajado que enfrentan cargos de fraude electoral, la mayoría no votaron, y los demás votaron o se registraron porque un trabajador electoral dijo que podían votar.

“En términos de fraude electoral, personas que no son ciudadanos no deberían ser el enfoque principal.”

Maria Seas Mora, la esposa de Henry Araya, dice que las cosas se han vuelto extremadamente difíciles para la pareja. El mudarse a los Estados Unidos fue una decisión que tomaron para poder dar mejor educación a sus hijos y crecimiento económico, y ahora mismo dependen mayormente de su salario. Sus documentos fueron patrocinados por la escuela donde trabaja y sus hijos y esposo también aplican automáticamente.

Sin embargo, ya que Araya fue acusado y se declaró culpable a los cargos de fraude electoral, ya no aplica para la residencia estadounidense.

“A las personas que andan enrolando a la gente para votar deberían ser personas bien entrenadas, que le expliquen bien a las personas cuando no se puede votar o si se puede votar,” dice Araya. “Que los alerten. Que se cerciore de si son ciudadanos o no ciudadanos”.

Araya no es capaz de renovar sus documentos o trabajar ahora mismo por el cargo. La familia mantiene la esperanza de que oficiales de inmigración los contacten para poder reabrir su caso, y siguen trabajando con varios abogados tratando de explorar sus opciones.