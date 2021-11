Un taxi explotó frente un hospital de mujeres en Liverpool y las autoridades británicas están investigando el suceso como un incidente terrorista en el que murió un hombre tras la explosión.

Los detalles no han quedado claros, sin embargo la explosión se registró cerca de las 11:00 AM el domingo cuando el taxi, que llevaba un pasajero a bordo se detuvo en frente del centro médico y explotó.

Según los medios locales, el conductor, identificado como David Perry, llevaría a un terrorista, mismo que explotó, pero al notar el ataque, el conductor cerró las puertas para que no pudiera salir, causando la explosión dentro del vehículo.

"Este es el taxista David Perry, quien encerró a un miembro terrorista segundos antes de que el atacante denotara un artefacto explosivo justo afuera de un hospital de maternidad. Es casi seguro que las acciones de David salvaron muchas vidas. Es un héroe", señaló el periodista Piers Morgan.

This is Liverpool taxi driver David Perry who locked a Remembrance Sunday terrorist in his cab seconds before the bomber detonated an explosive device right outside a maternity hospital. David’s actions almost certainly saved many lives. He is an absolute hero. 👏👏👏👏 pic.twitter.com/qjHzGMxIUT — Piers Morgan (@piersmorgan) November 15, 2021

El pasajero, cuya identidad no ha sido revelada, murió en el ataque y el conductor fue ingresado al hospital con heridas leves por lo que fue dado de alta este lunes.

Taxista encierra a hombre bomba en su taxi y causa explosión frente a hospital de Liverpool: VIDEO

Las autoridades informaron que tras el ataque hubo 4 detenidos en conexión con la explosión del taxi en frente de un hospital de Liverpool.

"Los oficiales de la Policía Antiterrorista North West están liderando la investigación, apoyados por detectives y oficiales uniformados de la Policía de Merseyside. Continuamos trabajando con nuestros socios en Merseyside Fire and Rescue y el Liverpool Women's Hospital para establecer lo que ha sucedido"

"Un cuarto hombre fue arrestado en el área de Kensigton y está siendo interrogado", señala un comunicado de la policía.

#LATEST | A fourth man has been arrested today in the #Kensington area and is being questioned under the Terrorism Act.



Head of Counter Terrorism Police North West, ACC Russ Jackson, confirms this has been declared a terrorist incident. Full update here: https://t.co/eLJ1nR0EQC pic.twitter.com/7A2kcJprDR — Greater Manchester Police (@gmpolice) November 15, 2021

Imágenes de la cámara de seguridad muestran el momento en que el auto explotó.

CCTV footage shows the moment an explosion went off in a taxi as it pulled into Liverpool Women's hospital.



The actions of the driver have been hailed as "heroic" for helping avoid more casualties https://t.co/8uMOdnR78x pic.twitter.com/sPOKjK9KwE — ITV News (@itvnews) November 15, 2021

También te puede interesar: