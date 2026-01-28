El Día de la Candelaria se celebra el 2 de febrero. Esta es una fiesta popular celebrada por la religión católica. Se celebra el día en el que es presentado Jesús en el templo y la purificación de la Virgen después del parto. La fecha se celebra 40 días después de Navidad.

La fiesta es conocida con distintos nombres: la presentación del Señor, la purificación de María, la fiesta de la Luz y la fiesta de las Candelas, según datos de Wikipedia. Este día Jesús es presentado por su madre en el templo como la luz del mundo que viene a iluminar a todos como una vela o las candelas. Es de ahí que se derive el nombre de la Candelaria.

¿Por qué se comen tamales en el Día de la Candelaria?

Este día coincide también con la temporada de siembra que inicia el 2 de febrero y que se festeja con deliciosos platillos, el principal de ellos, los tamales. A México, este festejo llegó en la época del Virreinato.

En el caso de México, este día se acostumbra que quien encontró el niño Dios en la Rosca de Reyes organice una fiesta, a base de tamales y atole. El festejo tiene raíces prehispánicas, pues ambos alimentos están hechos a base de maíz. En algunos pueblos sus habitantes llevan a la iglesia mazorcas para ser bendecidas. Con este ritual se espera un excelente ciclo de siembra.

¿Cómo se festeja el 2 de febrero?

El Día de la Candelaria es un gran festejo en Hispanoamérica. Se celebra en países como España, México, Bolivia, Costa Rica, Perú, Chile, Cuba y El Salvador. En cada región el festejo suele ser diferente. Pero este día se quedó como costumbre acudir a la iglesia para agradecer la llegada del Niño Dios. Con su nacimiento, se trae luz a los corazones de la humanidad.

En algunas regiones de México se acostumbra vestir al niño Dios que se puso en el nacimiento navideño del año anterior. Se le lleva a escuchar misa durante ese día para después colocarse en un nicho en donde permanece el resto del año.

¿Cómo se viste al niño Dios?

Según dictan las tradiciones, el primer año que se tiene al niño Dios, se le viste de blanco y no se le coloca corona ni trono. En el segundo año en niño puede llevar un traje de color y es hasta el tercero que se le viste como rey y se le coloca la corona. Según cuentan, a partir del tercer año ya puede realizar milagros, según datos de México Desconocido.