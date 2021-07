Naya Rivera comenzó su carrera como actriz antes de que aprendiera a caminar. Cuando era bebé, apareció en un comercial de Kmart, y a los cuatro años recibió su primer papel en la serie producida por Eddie Murphy, La Familia Real , donde interpretó a la pequeña Hilary Winston .

Entre 1992 y 2002 , tuvo pequeñas apariciones en series como El príncipe del Rap protagonizada por Will Smith, Cosas de Casa , Guardianes de la Bahía , Mano a Mano , entre otras.

En la secundaria tenía la autoestima más baja posible. No era popular, no tenía amigos, pero diría que es muy importante que te conozcas a ti mismo y al final vas a ganar por eso , dijo Rivera en entrevista con AP en 2011 .

Antes de conseguir el papel de Santana Lopez en Glee de Ryan Murphy, Rivera tuvo todo tipo de trabajos como niñera, vendedora por teléfono, y en una tienda de Abercrombie & Fitch.

Para su aducción en Glee, Naya interpretó Emotion de Destiny’s Chlid en un piloto de Santana Lopez sin diálogo.

Rivera cambió la vida de varias personas

En la primer temporada de Glee, el personaje de Santana, una porrista maliciosa, no tuvo tantos reflectores. Fue hasta la segunda temporada que la confusión sobre su sexualidad, le dio más protagonismo al personaje de Naya.

Honestamente, nunca pensé que fuera a interpretar a una adolescente lesbiana , dijo al diario Los Angeles Times en 2011 .

Las características de Santana, lograron que un sector de la audiencia se identificara con ella. Muchos jóvenes agradecieron que el personaje interpretado por Rivera los representara.

No pensé que esto iba a ir tan lejos, pero me alegra que haya sido así porque muchos fans han expresado que atraviesan cosas similares en sus vidas. He oído de chicas que están en la secundaria, de 16 o 17 años, que dicen, me sinceré con mi mamá o me sinceré con mis amigos , y gracias por ayudarme a hacerlo , aseguró Rivera.

En su paso por Glee, Naya interpretó decenas de temas, pero los más recordados son Landslide de Fleetwood Mac con la invitada Gwyneth Paltrow, Here Comes the Sun con Demi Lovato, y una conmovedora actuación de If I Die Young de The Band Perry.

La actriz de origen puertorriqueño aseguró que haber conseguido el papel de Santana en Glee, fue un suceso que le cambió la vida en muchos aspectos.

Sería poco decir que Glee cambió mi vida. La reparó. Me sacó de las deudas, me ayudó a cimentar mi carrera. Y antes del programa nunca tenía a un grupo de gente cercana , escribió Naya en sus memorias, Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes, and Growing Up .

Después de que Rivera triunfó en Glee y se hizo de un nombre en el mundo del espectáculo, sacó en 2013 su primer sencillo como solista Sorry junto con Big Sean, con quien estuvo comprometida.

En el 2014 , Rivera incursionó en el mundo del cine en interpretando a Vera, la protagonista de la película de terror, La elegida del mal . Ese mismo año, Naya se casó con el actor Ryan Dorsey, con quien tuvo a su hijo, Josey Hollis Dorsey, su más grande éxito .

Divorcio de y últimos papeles de Naya Rivera

En 2017 , Rivera fue arrestada bajo cargos menores de violencia por presuntamente golpear a Dorsey, quien no quiso levantar cargos; poco tiempo después se separaron.

En ese mismo año, Rivera hizo su última película como protagonista, Mad Families , donde interpretó a Felipa.