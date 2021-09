Una mujer que paseaba a su perro en Hilton Head, Carolina del Sur, fue atacada por un cocodrilo de 2.5 metrosde largo (8 pies).

El incidente sucedió este viernes, alrededor de las 8:19 AM, cuando las autoridades respondieron a un llamado.

De acuerdo con Hilton Head Island Fire Rescue, una testigo escuchó que algo pasaba en la laguna, cerca de su casa, en el vecindario Hilton Head Plantation y, cuando fue a ver, encontró a una mujer en el agua con un cocodrilo que atacaba sus piernas.

La testigo se metió al agua e intentó sacar a la mujer, además, el esposo de la testigo también se metió y juntos lograron liberar a la víctima.

A través de un comunicado, la oficina de Hilton Head Island informó que la mujer fue trasladada al Memorial Health, en Savannah.

Afortunadamente, el perro de la víctima no recibió ningún daño, pero no todo salió bien para los animales, pues el Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur (DNR) informó que retirarán al caimán y le aplicarán eutanasia.

Las autoridades planean examinar qué hay dentro del cocodrilo para saber si la gente lo alimentaba.

Aún se están investigando los detalles del caso de la mujer que paseaba a su perro y fue atacada por un cocodrilo en Carolina del Sur.

