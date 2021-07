En redes sociales se viralizan diariamente algunos retos, remedios y hasta rituales de belleza para lucir increíbles, sin embargo, muchos de ellos suelen ser fake y sus resultados terminan decepcionando a quien los usa.

No lo nieguen, muchos han seguido muchos consejos inútiles que vieron en alguna red social y terminaron decepcionados, pero lo mejor es no arriesgarse y colocarse productos que son reales.

Mujer usa mascarilla de clorofila, quedó con el rostro pintado de verde

Como el caso de una mujer llamada Kota, quien compartió su experiencia en Tik Tok que le hizo pasar un momento bochornoso y lo peor es que un día después tendría una entrevista de trabajo.

Kota tenía una entrevista en el Bank Of America, por esa razón quería lucir increíble y usó una mascarilla exfoliadora donde el ingrediente principal era la clorofila.

En el video que se hizo viral se muestra el paso a paso que siguió, desde cómo preparaba la mascarilla hasta que se la untó en el rostro con sus manos.

Una vez que untó la mascarilla ocurrió un curioso detalle, ya que el color verde no se le quitaba de las manos a pesar de lavarse las manos.

Una vez que pasó un tiempo, Kota comenzó a retirarse la mascarilla, sin embargo, el color verde no desaparecía de su rostro. A pesar de que enjuagó abundantemente, no podía quitarse la pintura.

El video de Kota encendió el debate sobre consejos fake en rede sociales

El video que se hizo viral en redes sociales tiene miles de reproducciones y likes, además de encender el debate sobre el uso de productos viralizados en redes sociales y que resultaron ser un engaño.

Recordemos que la clorofila contiene vitaminas A y E, que ayudan a la hidratación y limpieza de la piel y la mejor manera de consumir esta sustancia es con la ingesta de alimentos como la espinaca, el brócoli o bien acercarnos a un dermatólogo.

Según los especialistas, la clorofila directa en la piel puede causar irritación y alergias más severas, pues tiene que pasar por un proceso totalmente químico para poder ser usado de manera dermatológica.

¿Ustedes han seguido algún consejo de belleza que han visto en redes sociales?