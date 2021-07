Una mujer originaria de Winston-Salem, Carolina del Norte, está teniendo que lidiar con unos pumas que recorren su jardín.

Janet Nichols asegura que de forma cotidiana observa a pumas en su patio trasero, aunque reconoció que de momento lucen inofensivos.

″Quiero decir, no me están molestando. Simplemente se sientan y me miran todo el tiempo”, dijo Nichols para WFMY NEWS.

“Los estaba grabando. Me estaban mirando como locos”, añadió.

La habitante de Winston-Salem explicó que los animales no le han significado una amenaza: “Simplemente entran en el jardín, se dan la vuelta y regresan al bosque”.

“Cuando están aquí, se sientan durante una hora y solamente miran lo que ocurre”, mencionó la propietaria de la casa.

De acuerdo a información de la Oficina del Sheriff del condado de Forsyth, los pumas no son nativos de Carolina del Norte.

Por su parte, la fauna del estado explicó que en el pasado los pumas fueron comunes en el sureste, pero terminaron extinguiéndose.

Animal Control señala que, en caso de ver a pumas en su jardín, los animales no pueden ser eliminados si no tienen rabia y viven en su hábitat natural.

