Mat George, el joven coanfitrión del podcast "She Rates Dogs", murió atropellado el 16 de julio en Los Ángeles, California.

Su amiga y coanfitriona del podcast, Michaela Oakland, confirmó la noticia en su cuenta de Twitter.

"Preferiría que escucharan esto de mí que un artículo de noticias. Mat murió anoche en un atropello y fuga. Realmente no tengo otras palabras en este momento. Me gustaría poder ponerme en contacto con todos los que lo conocen personalmente, pero la noticia ya está disponible y no puedo hacerlo en este momento",

dijo Oakland en Twitter.