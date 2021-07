Este 18 de julio se realiza WWE Money in the Bank, uno de los PPV más importantes de la empresa, donde sobresalen duelos con contratos en juego.

En esta ocasión varios campeonatos son parte del evento, además de duelos importantes entre luchadores que tienen intensas rivalidades.

El título de WWE, los femeniles de RAW y SmackDown y otros combates estuvieron en juego.

Estos son los resultados de Money in the Bank 2021

Luchas por realizarse a partir de 7 PM ET/ 4 PM PT de Estados Unidos:

CAMPEONATO WWE

Bobby Lashley (c) vs. Kofi Kingston



CAMPEONATO UNIVERSAL

Roman Reigns (c) vs. Edge



CAMPEONATO FEMENIL RAW

Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair

LUCHA POR EL MALETÍN DE HOMBRES

Ricochet vs. John Morrison vs. Riddle vs. Drew McIntyre vs. Big E vs. Kevin Owens vs. Seth Rollins vs. Shinsuke Nakamura



LUCHA POR EL MALETÍN DE MUJERES

Asuka vs. Naomi vs. Alexa Bliss vs. Nikki A.S.H vs. Liv Morgan vs. Zelina Vega vs. Natalya vs. Tamina

CAMPEONATO DE PAREJAS RAW

Rey Mysterio y Dominik Mysterio (c) vs. Jey Uso y Jimmy Uso

Campeonato de Parejas SmackDown

AJ Styles y Omos (c) vs. Erik e Ivar