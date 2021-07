Llegó el momento de uno de los eventos más esperados de WWE, Money in the Bank, donde un hombre y una mujer ganaran contratos para cambiarlos por el campeonato de su elección en el momento que ellos quieran.

Cabe destacar que será uno de los primeros eventos con público de WWE tras la pandemia de COVID-19, el primero fue WrestleMania que se realizó en marzo.

Horario y cómo ver WWE Money in the Bank 2021

¿Cuándo es el Evento? – Domingo 18 de julio

¿Dónde es? – Dickies Arena, Fort Worth, Texas

¿Dónde ver el evento? – Fox Action, WWE Network y Peacock

El evento comenzará a las 8 pm, tiempo de Carolina del Norte, sin tomar en cuenta el Kickoff.

Para poder verlo en Estados Unidos y otras partes de Latinoamérica estos son los horarios.

Estados Unidos: 7 PM ET/ 4 PM PT

México: 7 PM

Perú: 7 PM

Colombia: 7 PM

Ecuador: 7 PM

Costa Rica: 6 PM

Bolivia: 8 PM

Venezuela: 8 PM

Paraguay: 8 PM

Chile: 9 PM

Brasil: 9 PM

Argentina: 9 PM

España: 2 AM del 17 de mayo

Cartelera completa de Money in the Bank

CAMPEONATO WWE

Bobby Lashley (c) vs. Kofi Kingston



CAMPEONATO UNIVERSAL

Roman Reigns (c) vs. Edge



CAMPEONATO FEMENIL RAW

Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair

MONEY IN THE BANK DE HOMBRES

Ricochet vs. John Morrison vs. Riddle vs. Drew McIntyre vs. Big E vs. Kevin Owens vs. Seth Rollins vs. Shinsuke Nakamura



MONEY IN THE BANK DE MUJERES

Asuka vs. Naomi vs. Alexa Bliss vs. Nikki Cross vs. Liv Morgan vs. Zelina Vega vs. Faltan definir dos participantes