De origen puertorriqueño, la actriz MJ Rodríguez hizo historia al convertirse en la primera mujer trans en ser nominada a un Premio Emmy en la categoría de mejor actriz.

Y es que si no has visto Pose, la serie que la catapultó a la fama, te recomendamos ir a verla inmediatamente.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 1.1 millón de seguidores, Michaela Jaé Rodríguez, su nombre completo, reaccionó a su nominación y no ocultó su emoción.

"Aún me siento en la ‘nube 9’. De verdad no puedo creerlo (..) No aparecí en la cámara porque estoy hecha un desastre. Señor, Jesús, soy una nominada a Emmy", ecribió Rodríguez en su publicación.

En el video que MJ subió de su reacción, se le puede ver claramente emocionada y se le escucha gritar al oír su nombre dentro de las nominaciones.

Aunque nació en Estados Unidos, MJ Rodríguez, la primera mujer trans nominada a mejor actriz en los Premios Emmy, es de ascendencia afrolatina y competirá contra Uzo Aduba (In Treatment), Olivia Colman (The Crown), Emma Corrin (The Crown), Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale) y Jurnee Smollett (Lovecraft Country).

MJ es conocida por interpretar a Blanca Evangelista en Pose, serie de 3 temporadas de FX, que en sitios como IMDB tiene una calificación de 8.6 estrellas.