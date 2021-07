Mila Kunis y Ashton Kutcher revelan cada cuánto tiempo bañan a sus hijos

Los actores Mila Kunis y Ashton Kutcher son una pareja que brilla en Hollywood, desde que trabajaron juntos en algunas series y posteriormente se unieron en matrimonio, lo cual trajo consigo el nacimiento de sus dos hijos.

Wyatt Isabelle y Dimitri Portwood es el nombre de los dos pequeños, pero hubo un detalle que revelaron que no será del agrado de todos sus fans y es cuándo bañan a ambos.

La pareja habló en el podcast Armchair Expert de Dax Shepard, donde revelaron que no se bañan a diario y contaron detalles sobre cómo llevan su higiene personal y la de sus hijos.

Según la pareja, el usar jabón y bañarse todos los días puede eliminar los aceites naturales que produce el cuerpo, por lo que ellos prefieren limitarse a lavar lo que consideren fundamental en el día.

Además, Mila Kunis aprovechó para narrar que de niña no tenía acceso a agua ni a un baño diario, por lo que está acostumbrada a estas condiciones de higiene.

“Yo no tenía agua caliente cuando era niña, así que no me duché mucho de todos modos (…), nunca fui la madre que bañó a sus hijos recién nacidos”, dijo.