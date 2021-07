Cientos de migrantes que laboran en distintos oficios protestaron hoy por las calles de Nueva York, para dar voz a sus peticiones al gobernador Andrew Cuomo, quien atiende a la par otras querellas de los ciudadanos.

Migrantes protestan, piden a gobernador de Nueva York apoyo económico

En la marcha se encontraban jornaleros, empleadas domésticas, meses, contratistas, cocineros y otros migrantes con estatus irregular en el país y exigían facilidades para tener la ayuda de $2,100 millones para los excluidos al estímulo económico por su estatus migratorio.

“¡Acceso ahora, fondos ahora!”, gritaban los manifestantes sobre las calles de la Gran Manzana.

La marcha se dirigió directamente a las oficinas del gobernador Cuomo y entre gritos pedían que atendiera su solicitud.

Cuomo dio en días anteriores algunos de los requisitos para poder tener la oportunidad de recibir el apoyo económico, entre los cuales deben probar que perdieron 50% o más de sus ingresos, además de documentos para probar que trabajan y lugar de residencia.

Miles de migrantes sin papeles no tendrían derecho a la ayuda

Miles de migrantes no cuentan con papeles o no están regularizados en su estatus como ciudadano, es por eso que no tendrían oportunidad de poder obtener este beneficio y de ahí la protesta de los migrantes.

Además, muchos de estos migrantes no cuentan con una residencia fija, por lo que será imposible tener este beneficio por los requisitos que se piden.

Este fondo fue aprobado en abril como parte del nuevo presupuesto para los indocumentados y otros residentes del estado que no calificaron para el estímulo económico.

Además, debido al estatus migratorio y falta de papeles, miles de otros migrantes no tienen forma de demostrar la pérdida de ingreso ni mucho menos evidencia de empleo.

La protesta va más en el tono a que Cuomo pida menos requisitos para acceder a esta ayuda y esté al alcance de cientos de familias que la necesitan.