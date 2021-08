A medida que los números de COVID-19 continúan aumentando, los CDC han designado a la mayoría de los condados de Carolina del Norte como áreas de alta transmisión.

La transmisión alta se clasifica como lugares con más de 100 casos por 100,000 en un período de siete días. Los CDC definen la transmisión sustancial como áreas con 50 casos por 100,000 en un período de siete días.

Si desea ver el mapa completo de condados con alta transmisión de COVID-19 en todo el país, visite aquí.

COVID-19 en Carolina del Norte

Al menos 1,058,887 personas en Carolina del Norte han dado positivo por el coronavirus, y al menos 13,679 han muerto desde marzo de 2020, según funcionarios estatales de salud.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte informó el martes 2,188 nuevos casos de COVID-19, un poco menos que los 2,190 del lunes.

El martes 27 de julio, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron un cambio importante en sus recomendaciones de mascarillas a medida que crecen las preocupaciones sobre la variante Delta.

Los CDC ahora recomiendan que las personas vacunadas usen mascarillas en interiores donde los casos de COVID-19 están aumentando.

También recomienda mascarillas de interior para todos los maestros, personal, estudiantes y visitantes de las escuelas, independientemente del estado de vacunación.

La guía COVID-19 actualizada del NCDHHS recuerda a las personas que no están vacunadas contra el virus que continúen lo siguiente:

Use una mascarilla en todos los entornos públicos interiores,

en todos los entornos públicos interiores, Espere a seis pies de distancia en todos los entornos públicos

en todos los entornos públicos Y lávese las manos con frecuencia.

La guía del departamento también sugiere que las personas que no están vacunadas no se reúnan con otras personas no vacunadas con las que no viven. Si se reúnen, deben practicar el distanciamiento social de seis pies.

La sugerencia final fue que las personas no vacunadas no deberían viajar.

Para las últimas noticias locales y en español, visite a La Noticia.