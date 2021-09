Mare Advertencia es una rapera latina que se abrió paso en el mundo con una propuesta sólida, basada en sus vivencias, orígenes y en la forma en que mira el mundo a su alrededor.

Luego de que Vans lanzara su convocatoria del “Vans Musicians Wanted”, concurso para detectar talentos emergentes y que se realiza a nivel global, Mare Advertencia decidió participar y logró llegar a la final, donde competirá frente a otros artistas de distintas regiones del mundo.

Vans Musicians Wanted: Mare Advertencia, el rap, herramienta para visibilizar lo que pasa inadvertido

Si Mare logra triunfar en la final global, recibirá obsequios de la marca, proyección a nivel mundial y cantará en un concierto exclusivo organizado por Vans, además de compartir escenario al lado de la banda Yungblud.

“Siento que ha sido una sorpresa, tantos proyectos, que hayan elegido el mío ha sido un logro y una responsabilidad también para llegar hasta este momento. Estoy nerviosa de saber qué es lo que va a pasar, pero estoy contenta con lo que hemos logrado”, dijo Mare en exclusiva a La Noticia.

“Es una nueva etapa, nunca había estado en una competencia, el hecho de saber que estás contra otras propuestas, el poder decir que soy finalista global es algo nuevo. Es algo a lo que yo no me había enfrentado, cuando entré al concurso de Vans Musicians Wanted era para probar, pero sigo procesando lo que significa para mí y es una novedad que no me esperaba y ya veremos qué pasa en la final”, agregó.

Oaxaca, región con múltiples usos y costumbres

La familia de Mare Advertencia es de Santa Martha Latuvi, en la Sierra Norte de Oaxaca, ella nació en la ciudad, por lo que sabe perfectamente acerca de las raíces, usos y costumbres de esa región.

“En Oaxaca somos 16 pueblos por lo menos originarios y existiendo, yo nací en la ciudad, la ventaja es que no es mucho más común reconocernos como pueblos originarios, pero también hay una pérdida en este mestizaje cultural, porque no sabes hasta dónde eres zapoteca o de alguna comunidad”, relató.

“Soy de la primera generación de rap en Oaxaca, desde hace 18 años incursioné en ello, también hay un movimiento de graffiti, hay un arraigo cultural. El hecho de las migraciones también provocó que llegarán a Oaxaca diferentes tipos de manifestaciones culturales como el reggae, el ska, el rap, esa música respondía a un contexto sociopolítico”, recordó.

Desde los 16 años, Mare Advertencia decidió adentrarse en el mundo del rap, lleva una larga trayectoria creando letras honestas, que reivindican sus orígenes y ve cómo cambia el mundo a través de todo lo que la rodea.

“La posibilidad que me dio el rap fue cuestionar y poder encontrar mi lugar en el mundo, siento que la música me ha permitido construir eso. En mi familia hubo músicos generaciones atrás, pero soy la primera que se logra dedicar a la música profesionalmente... A mí ahora me gusta saber que tuve este linaje, quizá por esto lo traigo”, dijo.

La migración ha dado pie a múltiples expresiones artísticas en Oaxaca

Además, para la artista urbana, la migración ha sido parte fundamental para dar a conocer las voces que hay desde el interior de cada región de Oaxaca a través de diferentes tipos de expresiones y artes.

“Los pueblos originarios no están aislados, sí, hay regiones donde la modernización no está del todo presente, pero lo que sí es que la migración es un factor, hay pueblos creciendo en otros países. Oaxaca tiene mucha gente en Estados Unidos como en California, ahora mismo hay diferentes personas de los pueblos que realizan propuesta de rap, punk o distintos tipos de música, es lo que nos ha tocado y es la forma en que no sentimos identificados”, explicó.

“Eso no significa que abandonemos lo que somos, ni que estemos peleados con todo lo nuevo, seguimos existiendo con todas las cosas. Yo sigo siendo zapoteca, también reconozco que soy de la ciudad, la palabra, el rap, la música me ha definido lo que soy y donde quiero estar”, agregó.

La formación de Mare inició con la poesía, pero en el rap encontró una vía libre para poder expresar lo que realmente sentía y aunado con la música resultó ser la combinación perfecta para desarrollar su arte.

“En algún momento tuve acercamiento con la poesía, pero, desde los 16 años soy rapera, he tomado diversos talleres, viendo en la palabra escrita y oral, es la forma en que mi arte se desarrolla. Este es mi oficio, la forma en que hago música es esa”, contó.

El rap, una herramienta para dar voz y visibilizar lo que pasa inadvertido

Para Mare, el rap ha sido una herramienta fundamental para dar voz a todas aquellas mujeres que querían dar a conocer situaciones que pasaban inadvertidas para el mundo y la vía que da amplia libertad a la creatividad.

“En general, en la sociedad, ¿Cuántos espacios tenemos las mujeres para desarrollarnos libremente? Si hubiera elegido otro camino en el arte hubiera sido igual o más complicado. En el rap encontré una libertad creativa que no encontré en otro lugar, igual le pasa a otras mujeres, llegamos al rap porque encontramos una libertad que no encontramos en otro lugar”, expresó.

“Lo que sí tiene el rap, es que nos permite hablar desde nosotras, nos permite contar una historia que a nosotras nos interesa, permite a esa voz femenina expresar lo que en otros lugares no escucharemos y también es donde podemos tomar esta herramienta cultural para expresar lo que sentimos necesario. Hemos estado ahí (las mujeres en el rap y en otras artes), sólo que por este sistema machista hemos sido invisibilizadas. Creo que ahora somos más visibles y que logramos ser tantas que no podemos pasar inadvertidas”, afirmó.

¡Qué mujer!, una obra que reafirma el crecimiento de Mare en la vida

La canción “¡Qué mujer!” es una obra en la que Mare Advertencia aceptó su papel en este mundo, es un ejercicio que se hizo preguntándose a sí misma cuánto logró crecer en una década (gracias a una reedición de la canción).

“En un momento me reivindiqué, en algún momento, mi “ser mujer” tuvo que ser cuestionado. Tanto en el lugar que me colocaron y también en el que yo acepté ser. Esta canción la lancé hace 10 años, ahora, hicimos un relanzamiento en el que también hago una reedición. Fue un proceso para reivindicar de dónde soy, es un ejercicio de poder abrazarnos, aceptar y de que ya no soy la misma. ¡Ya logramos crecer! Es un jercicio bien bonito”

Finalmente, las mujeres de su familia son la principal inspiración para Mare Advertencia, ya que rompieron con situaciones del pasado que pesaban sobre las siguientes generaciones y eso ayudó a que ella pudiera desarrollar su talento.

“Me inspiro de mucha gente, pero tengo que apuntar a mi familia. Vengo de una familia donde las mujeres han tenido que sobresalir circunstancialmente, veo a mi mamá, a mi abuela, mis tías, mujeres que siempre hicieron lo imposible para los que veníamos después tuvieran mejores condiciones de vida y lo lograron”, recordó.

“Mi abuela por ejemplo decidió romper la herencia de casarnos, mi mamá decidió que tuviéramos estudios y no una familia. Ahí les agradezco la posibilidad que m hayan dado la posibilidad de elegir sobre mi vida e incluso en el momento en que tenía miedo qué iba a pasar conmigo en el mundo de la música me permitieran hacerlo. A las primeras que voy a mencionar primero son aquellas de mi familia”, concluyó.

Para la final de Vans Musicians Wanted, Mare Advertencia nos dijo que tiene preparada una sorpresa y espera salir con los brazos en alto de este concurso. Si quieres ver la final global puedes verlo aquí abajo.

Si quieres seguir a Mare Advertencia en redes sociales, puedes dar click aquí.