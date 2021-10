El 6 de octubre a las 07:05 a. m. (EDT) se producirá la luna nueva del mes de octubre en el signo de Libra. ¿Cuál es la energía de esta luna y qué ritual hacer?

La luna nueva en Libra del mes de octubre generará un estado de ánimo impulsivo que se sentirá detenido por alguna fuerza externa.

El mensaje apunta a que no se planteen inicios ni emprendimientos en medio de un clima que Mercurio retrógrado tornará muy poco claro.

Aunque el ánimo parezca ser ideal para inicios de asociaciones, realmente hay otras cosas en contra.

La luna estará en conjunción a Mercurio retrógrado, al planeta Marte y en oposición a Quirón.

Este día será más propicio para la tarea terapéutica de soltar algún tema o memoria pendiente con una pareja, expareja, socio o exsocio. Para eso se sugiere practicar el siguiente ritual:

Ritual en la luna nueva en Libra de octubre

Materiales:

Papel.

Tijeras.

Incienso.

Vela.

Hojas de eucalipto (opcional).

Desarrollo:

Enciende el incienso y haz un recorrido con él para limpiar el área donde vas a estar. Si tienes hojas de eucalipto, ponlas cerca de ti para que el olor te relaje.

Recorta una figura humana sencilla del papel y ponla sobre la mesa. Enciende una vela para invocar la luz. Guarda silencio por unos segundos e invoca a los seres espirituales de tu preferencia, pidiendo su apoyo en lo que vas a hacer.

Cuando te sientas lista/o para empezar, ponte de pie y mira en la figura de papel el personaje con el que quieras realizar la liberación.

Si no llega nadie a tu mente usa la siguiente frase, dila en voz alta mientras miras el papel: "Es posible que tenga una herida abierta relacionada contigo que no ha sanado" y respira profundamente.



Espera unos segundos para que tu mente traiga por si sola la imagen de la persona con quien tienes algo pendiente.

Si aún no la ves, vuelve a repetir: "Es posible que tenga una herida abierta relacionada contigo que no ha sanado. Hoy quiero mirarla" y respira profundamente. Espera unos instantes.

Repite una vez más si es necesario. Por si sola, debe venir a tu mente la imagen de la persona en cuestión. Mantén esa imagen en tu mente y respira, permitiéndote sentir las emociones que salgan como tristeza, rabia o dolor.

Si no logras ver a nadie, solo di: "Es posible que tenga una herida abierta conmigo misma/o".

Deja que las lágrimas salgan si las hay, pero lo más importante de todo es mantenerse respirando profundamente mientras se tiene a la persona en mente y decir:

"Me libero. Me libero. Me libero"

"Entrego cualquier emoción de (mencionar emoción) asociada a esto que me esté quitando la paz"

"Me libero. Me libero. Me libero"

Repita las frases las veces que sea necesario lentamente hasta sentir un sincero alivio. Dirija el incienso frente a usted y páselo sobre su cabeza.

Cierre el ritual con una oración de gratitud. Queme la figura humana recortada (solo si es seguro hacerlo).

