Octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Durante estas semanas, diversas organizaciones promueven mensajes de concientización sobre el autoexamen mamario para detectar a tiempo alguna anormalidad.

Para Irlanda Ruiz, una sobreviviente del cáncer de mama, la prevención comienza con el autoexamen, pero eso no se debe limitar solo a eso. Su caso es un ejemplo de que la mamografía es clave para la detección temprana del cáncer.

Irlanda nació en Puerto Rico y se mudó a Charlotte hace 6 años. En su país de origen trabajó como abogada para padres de niños con necesidades especiales y como profesora universitaria.

Impartir conocimientos y ayudar a la comunidad son los pilares que forjaron su personalidad. Relata que cuando escuchó en la información sobre el autoexamen mamario, comenzó a hacerlo todos los años. La primera vez fue a sus 15 años.

Por más de 30 años, Irlanda continuó realizando el autoexamen y al llegar a la adultez, las mamografías. Nunca notó nada, hasta que los médicos detectaron su cáncer en el 2016.

“Yo cumplí con todo el trámite y me hice la mamografía. Luego me llamaron y me dijeron que me tienen que hacer un ultrasonido del seno porque ellos notaron que algo no estaba bien. Mi primera reacción fue de coraje. Fue que pensé que eso no tenía sentido porque yo no tenía historial de cáncer en mi familia. Yo lo que pensé es ‘esta gente lo que quiere es que yo gaste dinero’, pero igual fui”, cuenta la puertorriqueña a La Noticia.