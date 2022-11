Es periodista, productora, empresaria y fundadora de una organización sin fines de lucro. Este es el perfil de Sarah Colón, la Miss Reina Latina 1997 que se convirtió en el 2020 en una de las 50 mujeres más influyentes de la comunidad de Charlotte.

La relación de Sarah Colón con los medios de comunicación inició con su coronación en el certamen de belleza Miss Reina Latina 1997. Esta fue una década en la cual la comunidad latina de Charlotte era muy pequeña, según relata la ex modelo. Al ser parte de una minoría, Sarah cuenta que al principio fue difícil incorporarse al gremio del periodismo.

Hoy, 25 años más tarde, La Noticia vuelve a hacer referencia al nombre de Sarah Colón. Esta vez, para conocer su crónica desde su coronación y hasta su emprendimiento como fundadora de una organización que empoderar a otras mujeres de Charlotte.

Podría interesarte: ¿Por qué los latinos de Estados Unidos somos el “quinto país” más importante?

Colón se mudó a Charlotte con su familia en 1984. Relata que durante su infancia y su adolescencia en la Ciudad Reina notó que era diferente al resto de sus pares: “sentía que era la única latina en la ciudad”. La primera vez que pudo rodearse de otras latinas fue en el concurso Miss Reina Latina 1997.

“Cuando entré en el concurso, en realidad fue una idea de mi tía. Mi tía me dijo sobre el concurso cuando yo apenas me había graduado de la escuela secundaria. Yo nunca había estado en un concurso. Así que esta era una nueva experiencia para mí, pero decidí intentarlo y comenzamos a hacer ensayos y practicar ”, comenta.

Para Sarah participar en el concurso fue una experiencia emocionante; no obstante, cuenta que en la medida en la que avanzó el certamen empezó a sentir los nervios de tener que interactuar con el público en dos idiomas. Tener que conversar en español le resultó intimidante porque no había tenido la oportunidad de practicarlo muy seguido debido a la poca población latina en Charlotte.

" Me estaba saliendo de mi zona de confort . Casi renuncio y me dije: no voy a hacerlo. Un amigo me convenció de hacerlo y entonces participé en el concurso y, de hecho, gané y esto cambió mucho para mí porque tuve que empezar a ir a festivales y tenía que hablar y tenía que hacer cosas en frente de la gente y eso me llevó al campo de los medios de comunicación", dijo a La Noticia.

Después de ganar el concurso, Sarah estudió comunicación y medios en la Universidad de Carolina del Norte (UNC) en Charlotte. Durante este tiempo tuvo un hijo y hacía malabares con su tiempo, entre la crianza y el desarrollo de su carrera. Al graduarse se mudó a un pueblo pequeño de Virginia para trabajar como reportera. Era la única latina en la sala de noticias.

Cuando regresó a Charlotte comenzó a trabajar en la estación WBTV, siendo la única latina trabajó en esta compañía hasta el 2013. Año en el que fundó su propia agencia de producción.

Sobre su experiencia trabajando para los medios, la comunicadora relató: “No siempre fue fácil, hubo algunos desafíos. Al ser la única latina tuve que luchar por historias que cubren la comunidad latina y luego, en 2013, después de haber sido reportera durante aproximadamente 10 años, decidí dar un gran salto de fe y comencé mi propio negocio de producción de videos y, eventualmente, fundé una organización sin fines de lucro para las mujeres. Así que hice muchas cosas de emprendimiento durante mucho tiempo”.

La profesional relata que para conseguir posicionarse en los medios de comunicación siendo latina requirió mucha valentía, fuerza de voluntad y superar situaciones personales y profesionales que consolidaron su carácter.

“Hubo muchas veces en las que sentí que me iba a rendir. Esto me recordó al concurso, lo cual fue interesante porque el concurso fue la primera lección que recibí y, ¿qué sucede si no renuncias? Pues, yo no renuncié y gané. Recuerdo que a medida que avanzaba en mi carrera hubo momentos en los que definitivamente quería rendirme porque todavía se sentía tan difícil. Sentía que algunas veces había mucha resistencia y hubo momentos en que me dije que tal vez no quería seguir haciendo esto y fue entonces cuando decidí comenzar mi propio negocio”, comentó.