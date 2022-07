La vida de Genesis Romero ha dado un sinfín de vueltas inesperadas, tanto así que el día menos pensado se le abrió una puerta enorme para continuar sus estudios. Para ella, ir a la universidad después de la secundaria no era una opción al ser una destinataria del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Y es que, al tener DACA, no pudo solicitar ayuda financiera del gobierno y es considerada como estudiante fuera del estado, lo cual duplica el costo de la matrícula de estudio. Se trató de una situación muy difícil y dolorosa para Genesis al no poder asistir a la universidad, sin embargo, pudo moldear las siguientes etapas de su vida hasta convertirse en una mujer triunfadora.

DACA brinda un permiso de trabajo, pero no una solución para obtener la residencia permanente.



“Fue una decisión muy difícil al no poder ir a la universidad, pero después de cuatro años decidí regresar a la escuela. Tuve que pagar la matrícula de mi bolsillo, pero muy adentro sabía que valdría la pena”, dice Genesis Romero a La Noticia.

¿Quién es Genesis Romero?

Genesis tiene 23 años, es una influencer en la plataforma de TikTok e Instagram donde promueve el cuidado de la salud mental y física, motivada por su propia salud, toda vez que decidió tomar cartas en el asunto y hacer cambios radicales en su vida promoviendo el amor propio.

“Actualmente, comparto mi historia de pérdida de peso en las plataformas de TikTok e Instagram. Me enamoré tanto del proceso que decidí compartir con los demás mi historia y también ayudarlos”, comenta.

Genesis nunca esperó ganar más de 100,000 seguidores en TikTok y que su página explotara con todas estas nuevas oportunidades. Todo eso en cuestión de meses.

“Nunca imaginé que esto fuera a pasar, nunca tuve la expectativa de que se volviera tan grande mi plataforma. Sin embargo, esto solamente es un logro personal, los más importantes son mis logros académicos”, confesa Genesis.

Los obstáculos de estudios vencidos por Genesis

Genesis nació en Costa Rica y a la edad de tres años junto con su familia vinieron a Estados Unidos. No recuerda mucho de Costa Rica, debido a que dejó su país a muy corta edad, ella tiene una hermana mayor y otra menor. Quienes han salido adelante gracias a que sus padres hicieron grandes sacrificios para asegurarse que tuvieran comida en la mesa.

“Vi cómo fue difícil para mis padres establecerse en Estados Unidos; sin embargo, estoy muy agradecida por todo lo que han hecho por mí y mis hermanas”, dice Genesis.

Ella se graduó de la secundaria en el año 2017, pero a diferencia de muchos jóvenes en el país, ella no pudo dar el salto inmediato a la universidad. Por ello, tuvo que dejar sus estudios y empezar a trabajar para ayudarle a sus padres.

“Siempre estuve involucrada académicamente y tomé mis estudios muy en serio. No me gusta presumir, pero siempre me gustó demostrar mi inteligencia en el salón de clase”, dice Genesis.

Genesis y sus padres el día de su graduación. (Foto: Cortesía de Genesis)

El plan de estudios de Genesis

Al tener DACA, ella no puede recibir ayuda financiera del gobierno ni del estado. Esto fue muy difícil para Genesis porque tuvo que dejar sus estudios universitarios. Pero después de cuatro años ella decidió regresar a la escuela. Aunque tuvo que pagar todo el dinero de la matrícula de estudio sin recibir ayuda financiera.

Durante un año entero ella asumió la responsabilidad de pagar sus estudios, pero también solicitó la beca de parte de Golden Door (GDS) una vez más.

“El tener que dejar mis estudios fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero después de cuatro años decidí regresar a la escuela. Pagué mis estudios con mi propio esfuerzo y decidí volver a solicitar la beca de Golden Door para seguir estudiando”, comenta Genesis entre lágrimas.

La puerta dorada de Genesis

Genesis es una mujer que no se da por vencida, tal es el caso que sigo buscando puertas.(Foto: cortesía de Genesis.)

Pero como dice el dicho, el sol sale para todos, y eso pasó con Genesis al recibir la maravillosa noticia de que había ganado la beca de parte de GDS. Gracias a ese apoyo de GDS, no solamente paga sus estudios, sino que conoce a otras personas que son iguales a ella.

Con la beca, Genesis va a poder asistir a la universidad de Meredith en Carolina del Norte, y graduarse sin deudas, una de las metas más importantes para ella. Eso la llena de emoción y alegría, pues está a un paso de poder cumplir su sueño de convertirse en Ingeniera en Computación.

“Decidí volver a solicitar la beca y me llamaron para informarme que me había ganado la beca. Sentí una emoción tan grande que aún no me la creo, estoy tan emocionada y agradecida por esta oportunidad”, comenta Genesis.

Ella está muy contenta al mudarse a Carolina del Norte, donde espera poder darles una alegría a sus padres al poder superarse.

El mensaje que planea mandar Genesis

Aunque ha pasado por muchas cosas en su vida, el tener DACA le dio la oportunidad de poder trabajar, pero no le puedo ayudar para pagar sus estudios. Pero fue la perseverancia de seguir buscando puertas su motivo más grande.

El no poder ir a la universidad después de la secundaria le abrió los ojos de lo que realmente pasa la gente con DACA y también la gente indocumentada. Por ello, está muy agradecida de tener DACA. Ahora busca ayudar a los demás.

Para eso, quiere usar sus plataformas para así impulsar a la gente que está pasando por momentos difíciles y darles esa esperanza de que sí puedes superarte y ser feliz.

“La única persona que puede cambiar la circunstancia eres tú, por eso te debes cuidar emocionalmente, físicamente y mental. No dejes que nadie te diga que no puedes porque si puedes hacer todo lo que te propongas”, asegura.

“Quiero usar mis plataformas para poder inspirar a otros que sí se puede lograr todo lo que te propongas. Estoy muy agradecida por esta oportunidad de poder seguir estudiando y planeo usar todo lo que esté en mi alcance para poder ayudar a los demás” finaliza.