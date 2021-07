Un hombre, que fue identificado como un hombre latino de Texas, asesinó a su ex pareja, una mujer embarazada, al nuevo novio de ella y luego decidió suicidarse.

El crimen ocurrió durante el partido de futbol de su hijo, en el Centro de Entrenamiento Matías Almeyda, en la cuadra 4255 Clow Road al noreste de Houston, y, de acuerdo con las autoridades, el atacante era exmarido de la mujer.

Aunque las autoridades no revelaron la ideantidad del hombre de 29 años y la mujer asesinados el domingo 25 de julio por la mañana, los familiares dijeron que la mujer era Dalia Garay.

La identidad del asesino, quien fue encontrado muerto en su casa por una herida de bala autoinfligida, tampoco fue revelada, pero los familiares dijeron que se trataba del exmarido de la mujer, Lucio Estrada Molina, de 42 años.

De acuerdo con ABC13, la pareja estaba divorciada y tenía cuatro hijos.

Luego de que el latino de Texas atacara a su ex embarazada y a su nuevo novio, la mujer fue trasladada a un hospital y el hombre fue declarado muerto en el lugar.

De acuerdo con la Oficina del Alguacil del Condado de Harris, los médicos no pudieron salvar la vida de la mujer embarazara, ni a su hijo por nacer.

Los investigadores señalan que el exmarido se acercó a la pareja y abrió fuego contra ellos para irse a su auto tranquilamente y alejarse.

Advisory: Please Avoid the Area

Suspect in double homicide from earlier this morning is confirmed deceased in the 700 Block of Bayou Forest, from a self inflicted gunshot wound. Our units & Harris County Sheriffs Office are on scene. No further information at this time. #hounews