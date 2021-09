La prestigiosa revista Empire, publicó una lista de las que consideran las mejores películas animadas de toda la historia, lo que ha causado gran polémica entre los lectores.

Sorprendió en gran medida que la mejor considerada fuera Spider-Man into The Spiderverse, la cual es es la más reciente de ese top 10, pues surgió en 2018, cuando la industria de la animación ya está muy avanzada.

Además muchos catalogan que Blanca Nieves debió ser parte de estos primeros puestos, pues fueron parteaguas en la animación, además de Sherk que rompió con estereotipos. Ambas cintas aparecen hasta los últimos puestos.

Las 50 mejores películas de animadas según Empire

Pero sin más que decir te dejamos la lista completa para que la analices y des tus propias conclusiones.

1. Spider-Man: Into The Spider-Verse (2018)

2. Toy Story (1995)

3. Princess Mononoke (1997)

4. Wall-E (2008)

5. My Neighbour Totoro (1988)

6. Inside Out (2015)

7. Spirited Away (2001)

8. Akira (1988)

9. The Iron Giant (1999)

10. Kubo And The Two Strings (2016)



11. The Lion King (1994)

12. Up (2009)

13. The Incredibles (2004)

14. Ratatouille (2007)

15. Persepolis (2007)

16. Toy Story 3 (2010)

17. The Nightmare Before Christmas (1993)

18. Monsters, Inc. (2001)

19. Sleeping Beauty (1959)

20. Beauty And The Beast (1991)



21. The Jungle Book (1967)

22. Coco (2017)

23. Pinocchio (1940)

24. Aladdin (1992)

25. Wolfwalkers (2020)

26. The Prince of Egypt (1998)

27. Your Name. (2016)

28. Song Of The Sea (2014)

29. Wallace and Gromit In The Curse Of The Were-Rabbit (2005)

30. Bambi (1942)



31. One Hundred And One Dalmatians (1961)

32. Toy Story 2 (1999)

33. Hercules (1997)

34. Dumbo (1942)

35. My Life As A Courgette (2016)

36. Moana (2016)

37. Anomalisa (2015)

38. Tangled (2010)

39. The LEGO Movie (2014)

40. Waltz With Bashir (2008)



41. Grave Of The Fireflies (1988)

42. The Mitchells Vs The Machines (2021)

43. Shrek (2001)

44. Snow White And The Seven Dwarfs (1937)

45. How To Train Your Dragon (2010)

46. Cinderella (1950)

47. Loving Vincent (2017)

48. It’s Such A Beautiful Day (2012)

49. Fantasia (1940)

50. The Triplets of Belleville (2003)