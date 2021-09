Un movimiento laboral multirracial y multigeneracional liderado por trabajadores de comida rápida se ha arraigado en la ciudad de Durham, Carolina del Norte.

En el estado es ilegal exigir la afiliación a un sindicato como condición para la contratación y prohíbe el cobro de las cuotas sindicales de los salarios de los trabajadores.

Estos obstáculos ayudaron a que los trabajadores se organizaran en una carretera rural de la ciudad de Durham.

Las personas en el movimiento alzaron la voz: “A donde quiera que vamos la gente quiere saber quiénes somos”.

Representantes de comida rápida, conciertos, conductores de Amazon y empleados de la salud acudieron a la cumbre sobre el “poder de los trabajadores”.

El movimiento NC Raise Up busca aumentar los bajos salarios, el capítulo de Carolina del Norte excepcionalmente activo de Fight for $15 and a Union.

La organización exige que las corporaciones aumenten los salarios y que los gobiernos estatales y federales intervengan para exigir un salario mínimo de $15 por hora.

Desde el inicio de la pandemia, NC Raise Up ha organizado una docena de huelgas de un día en el estado.

Son cientos los trabajadores que han alzado la voz en busca de mayores beneficios económicos y laborales.

Mathew Honeycutt, un padre de familia de apenas 18 años, gana $9.50 la hora trabajando 16 horas al día en un Arby's en Kannapolis, Carolina del Norte.

“Me siento en paz. No voy a dejar esta organización. Me ayudó a entender que no soy solo yo en esta batalla", comentó.

En Estados Unidos el 44 % de todos los trabajadores, aproximadamente 53 millones de personas, ganan salarios bajos por hora.

Además, el 87 % por ciento de los trabajadores de la comida rápida no reciben ningún beneficio de salud.

Diversas encuestas colocan a Carolina del Norte como uno de los mejores estados del país en beneficios para las empresas, cifra que no se correlaciona con buenas condiciones de trabajo.

Carolina del Norte se ubica constantemente como uno de los mejores estados de la nación para las empresas, pero lo que es bueno para las empresas no se correlaciona con buenas condiciones de trabajo.

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS:

Se busca aumentar a $15 el salario mínimo en Carolina del Norte

Salario mínimo, insuficiente para rentar una vivienda en Estados Unidos