La actriz y conductora del programa de entrevistas que lleva su nombre, Wendy Williams, dio positivo en COVID-19. Su show se pospondrá hasta inicios de octubre.

El anunció oficial se publicó en la cuenta de Instagram de su programa.

"Mientras continúa con sus evaluaciones de salud, Wendy ha dado positivo en un caso de COVID-19", dice el comunicado.

"Para permitir que Wendy se ponga en cuarentena y se recupere por completo y para garantizar que nuestra producción cumpla completamente con los protocolos SAG / AFTRA y DGA Covid, esperamos comenzar la temporada 13 de The Wendy Williams Show el lunes 4 de octubre. Mientras tanto, se programarán repeticiones", se lee en la publicación.

En una conversación con el Dr. Oz en marzo, Williams se mostró escéptica sobre enfermarse de coronavirus.

“No. No confío en eso", dijo.

"Sin embargo, nunca me he puesto la vacuna contra la gripe, y tú y yo hemos hablado de eso. Varios de los médicos de mi equipo me han dicho: 'Wendy, ponte la vacuna contra la gripe’. Nunca he tenido gripe. No me voy a poner la vacuna contra la gripe. Rara vez tengo un resfriado. Nunca tengo dolores de cabeza. No tomo aspirina porque siento mi corazón soplar o algo así. No estoy entendiéndolo, ¡no! No confío en él. Ahí lo dije”, agregó.

Sin embargo, fuentes cercanas a ella informaron que recibió las dos dosis de la vacuna del coronavirus después de mostrar su escepticismo públicamente.

En un comunicado publicado la semana pasada, se informó que Wendy Williams cancelaría "sus actividades promocionales" porque estaba "lidiando con algunos problemas de salud en curso" y "sometiéndose a más evaluaciones".