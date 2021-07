Jill Biden brilla más que Melania Trump, es portada en Vogue

Jill Biden continúa siendo acechada por diversos medios para una entrevista, la primera dama está en la mira para aparecer en la portada de distintas publicaciones y ahora una ya presume tenerla en sus páginas.

Así es, Jill Biden por fin dio su brazo a torcer y será la revista Vogue la que luzca en su portada a la Primera Dama de Estados Unidos y hablará en exclusiva de su vida al lado de su esposo, Joe Biden.

El título de la entrevista es «Una primera dama para todos: en la carretera con la Dra. Jill Biden«, hecha por el periodista Jonathan Van Meter y muestra a la esposa del presidente estadounidense como una persona sencilla que pide que la llamen por su nombre real en cualquier situación.

Además, Jill Biden ahora brilla más que su antecesora, Melania Trump, quien siempre buscó ser parte de una portada de Vogue y nunca lo consiguió.

La primera dama destaca que ahora tiene una «plataforma más grande» que cuando su marido fue vicepresidente y eso no le hace querer «abandonar» labores.

«Me apetece añadir más cosas pero sé que no es posible, porque quieres estar centrada, hacerlo bien. Y hay mucho que hacer», dice en la entrevista Jill Biden.

Además, la entrevista revela las verdaderas intenciones de Joe Biden, ya que nunca quiso ser Presidente y fue Jill quien lo convenció de lanzarse a la carrera por la máxima silla en Estados Unidos.

«Jill me dijo, ‘Tienes que presentarte. Porque hay mucho en juego’. Así que esta fue la primera vez que me presenté… sin pensar en ninguno de los accesorios, ya sabes, podría tener el Air Force One, podría tener… Creo que parte de eso se me quitó siendo vicepresidente», explicó.