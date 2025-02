Líderes de fe demandan a ICE para que no hagan redadas en iglesias

Más de dos docenas de organizaciones religiosas introdujeron una demanda legal contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el 11 de febrero, para frenar las redadas migratorias en iglesias y templos.

La demanda, presentada en la Corte de Distrito en Washington, D.C., busca una orden judicial que impida al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizar operativos en lugares de culto sin una orden judicial o circunstancias excepcionales.

El temor reduce la asistencia en iglesias

Una de las primeras acciones oficiales del gobierno de Donald Trump establece que las autoridades migratorias ahora pueden ingresar a escuelas, centros de atención médica e iglesias para realizar arrestos.

Las organizaciones religiosas argumentan que la nueva política migratoria ha generado miedo entre los feligreses. El temor ha bajado la asistencia a servicios religiosos y programas de ayuda social.

Según la demanda, permitir redadas en templos viola la Primera Enmienda y la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa. Esto impide a las comunidades de fe apoyar a inmigrantes y refugiados.

Kelsi Corkran, abogada principal de los demandantes, afirmó que el DHS no puede justificar la interferencia en las prácticas religiosas con la aplicación de leyes migratorias.

“Ayudar al inmigrante es parte de nuestra fe”

La Reverenda Jennifer Copeland, directora del Consejo de Iglesias de Carolina del Norte, enfatizó que cuidar al extranjero es un mandato bíblico:

“Uno de los mandatos más frecuentes en la Biblia es ayudar a quienes vienen de otro lugar. Impedirnos hacerlo es negar un principio fundamental de nuestra fe.”

Los demandantes incluyen 12 denominaciones nacionales, 4 regionales y 11 asociaciones religiosas de tradiciones cristianas y judías.

Otro caso similar en Maryland

Simultáneamente, un tribunal en Maryland analizará otra demanda contra la misma política. Esta acción legal representa a un grupo religioso diverso, incluyendo: 1,400 iglesias de la Cooperative Baptist Fellowship, el Sikh Temple Sacramento y seis grupos cuáqueros.

Los demandantes argumentan que la nueva regla obliga a las congregaciones a elegir entre recibir a inmigrantes indocumentados o exponerlos a redadas de ICE.

Redadas afectan la vida religiosa

Para Amar Shergill, del Sikh Temple Sacramento, las redadas ya están afectando la comunidad:

“Permitir operativos de inmigración en los Gurdwaras impide que algunos fieles asistan, dañando a toda la comunidad.”

El grupo exige una acción inmediata para detener el grave daño que la política está causando en las comunidades religiosas.

Lista de iglesias demandantes

Entre las 27 organizaciones religiosas que presentaron la demanda están tres de Carolina del Norte: the African Methodist Episcopal Zion Church in North Carolina; the North Carolina Council of Churches; y the Western North Carolina Conference of the United Methodist Church.

La lista completa incluye congregaciones metodistas, bautistas, menonitas, episcopales y judías de todo el país.