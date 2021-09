La potencia del huracán Larry ha aumentado, convirtiéndose en categoría 3 y en una posible amenaza para las costas de Estados Unidos.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), Larry avanza por el Atlántico a unos 185 kilómetros por hora, aunque ahora sin representar mayores amenazas en tierra.

Sin embargo, el NHC prevé que las olas generadas por el huracán Larry lleguen a las Antillas Menores el domingo, se extiendan a las Antillas Mayores, las Bahamas y Bermudas el lunesy martes, mientras que es probable que el martes alcance el este de la costa de Estados Unidos, causando peligrosas corrientes.

Aunque Larry es cateogría 3, en la escala Saffir-Simpson, esta medición puede llegar hasta 5, por lo que existe la posibilidad de que se fortalezca aún más.

De acuerdo con NHC, Larry podría afectar las costas de estados como Texas, Luisiana y Florida.

An area of disturbed weather over the Yucatan Peninsula is forecast to move northwestward over the western or central Gulf of Mexico early next week. Conditions could become marginally conducive for some development, and there is a low chance of formation through Wednesday. pic.twitter.com/3VsJg7CGTE