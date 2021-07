Hoy las personas que viven en miles de condominios a lo largo de los 2,172 kilómetros (1,350 millas) de costa de la Florida se preguntan si sus edificios corren peligro de derrumbes. Autoridades estatales y municipales analizan qué pueden hacer para asegurarse de que eso no sucede.

Si bien los derrumbes de edificios no son frecuentes, las municipalidades estudian si hay que modificar las inspecciones. También tratan de determinar si es necesaria una nueva inspección cuando se completa la construcción de un edificio, algo que ahora no es un requisito.

Una idea es volver a inspeccionar los edificios nuevos después de diez años y, dependiendo de lo que se encuentra, otra vez a los diez años.

El condado de Miami-Dade, donde se encontraba el edificio Champlain Towers South, estipula que los inspectores deben certificar que es seguro 40 años después de su construcción y, a partir de allí, cada diez años.

No hay dudas de que tenemos que inspeccionar la infraestructura de estos edificios. No es que se derrumben por todos lados, pero no queremos tener una sola tragedia más como la de Surfside”, expresó Brower.