El director de la Policía Nacional de Haití, Léon Charles, acusó el 14 de julio a un empresario venezolano de integrar una conspiración para matar al presidente Jovenel Moïse.

Charles dijo que el empresario Antonio Intriago está implicado en el asesinato de Moïse porque su empresa CTU Security usó una tarjeta de crédito corporativa con la que compró 19 boletos de avión para trasladar a Haití a los colombianos presuntamente involucrados en el magnicidio.

Charles además dijo que CTU Security firmó un contrato cuando estuvo en Haití.

The Associated Press dijo que no pudo establecer contacto con Intriago para conocer sus comentarios.

"La investigación está muy avanzada (…). Estamos buscando a estos asesinos, y a donde sea que vayan debemos capturarlos, arrestarlos y presentarlos ante la justicia", declaró Charles.

Presuntamente el exsenador opositor haitiano, John Joël Joseph, facilitó las armas utilizadas en el atentado del 7 de julio.

El jefe de la policía también anunció el arresto de Gilbert Dragon, quien encabezó a un grupo rebele conocido como Frente Nacional Revolucionario para la Liberación y Reconstrucción de Haití.

El grupo controló partes del país después del golpe de Estado de 2004 en el que fue derrocado el presidente Jean-Bertrand Aristide.

La Noticia produjo esta nota con información de The Associated Press (AP).