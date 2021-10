Luego de que una camioneta FedEx chocara contra un edificio en Greenville, Carolina del Norte, un hombre intentó robarse a un niño de una camioneta SUV que se vio involucrada en el accidente, reportó la policía.

De acuerdo con las autoridades, la camioneta FedEx fue secuestrada esta mañana, justo antes de estrellarse contra el edificio.

Según la policía, luego de estrellar el vehículo, el hombre se dirigió a una camioneta que acababa de chocar, de donde intentó llevarse a un niño que iba dentro.

A través de redes sociales, la Policía de Greenville dijo que el accidente ocurrió cerca de la intersección de Memorial Drive, alrededor de las 10:25 AM, por lo que se cerró entre Stantonsburg y Radio Road en ambas direcciones.

GPD working investigation/crash. Memorial between Stantonsburg and Radio Road closed in both directions. Please avoid area. More info to be released shortly. PIO on scene.