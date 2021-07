Gente alrededor de Texas vio una bola de fuego en el cielo, desatando la duda de si se trató de un meteoro o incluso de un ovni.

Videos en redes sociales muestran un cuerpo muy brillante por el cielo, mientras cae hacia la tierra y desprende una gran luz.

De acuerdo con los reportes, el evento sucedió el domingo por la noche, cuando los texanos informaron haber visto una ″bola de fuego″.

Según la American Meteor Society, el denominado ″evento de la bola de fuego″ fue visto no solo en Texas, sino en Arkansas, Louisiana, Oklahoma y Missouri y recibieron al menos 149 reportes.

Aunque se denominó como ″bola de fuego″, de acuerdo con Dallas News, se trató de un meteorito y según varios usuarios de Twitter, causó un gran estallido.

Algunos otros usuarios pensaron que se trató de un ovni, pero ya lo sabes, fue un meteorito o ″bola de fuego″. Cuéntanos si pudiste apreciar el evento astronómico.

Aquí te dejamos tres videos en los que se puede ver la bola de fuego que sorprendió a muchas personas este domingo en varias ciudades de Texas.

The meteor that was spotted over the DFW metro was caught on one of @EarthCam's cameras in Downtown Dallas! After the camera zooms back out to the main shot of downtown, the meteor can be seen zipping by on the top of the video. #meteor #txwx pic.twitter.com/BAKrQKSkop