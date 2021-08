Los retos de TikTok son tan diversos que van desde los bailes, hasta otros que han causado la muerte de los usuarios, sin embargo, una nueva tendencia de comer miel congelada se ha hecho viral y los expertos han advertido que podría enfermar a quienes la prueben.

Esta tendencia viral implica congelar miel en una botella y luego masticarla una vez que alcanza una textura parecida a la de una gelatina.

Lately we been seeing this on FYP. Have you tried frozen honey😛#tiktok #tiktokmy #malaysia #frozenhoney #learnontiktok #foodie #learnontiktok pic.twitter.com/hOfIXitMvV