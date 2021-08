Una fiesta en Brooklyn terminó en tragedia, luego de que se desatara un tiroteo que dio como resultado 2 muertos y 3 heridos.

El Departamento de Policía dde Brooklyn dijo que recibió reportes de disparos en la avenida Wortman, en East New York, poco después de las 12:30 AM del domingo.

Las investigaciones dieron a conocer que todo comenzó como una pelea verbal, tras la cual, uno de los implicados comenzó a dispararle a otras personas.

En el altercado hubo 5 víctimas, las cuales fueron llevadas a hospitales locales.

Los oficiales confirmaron que el altercado sucedió durante una fiesta y que 3 personas resultaron heridas dentro de un vehículo, mientras que otras 2 dentro de la propiedad.

Las víctimas tendrían entre 30 y 50 años.

Las autoridades pidieron que cualquiera con información sobre el caso se ponga en contacto con Crime Stoppers.

Aquí te dejamos el comunicado completo en el que la policía de Brooklyn informó sobre la fiesta que terminó en tiroteo y que ha acabado con la vida de 2 personas.

Watch as NYPD executives provide an update to the shooting earlier this morning in the @nypd75pct. https://t.co/kLhupYqlWr