Estudiante de enfermería salvó una vida en Carolina del Norte

Madeline Hare, una estudiante de enfermería, nunca pensó que la enfermedad de su hermana mayor la prepararía para salvar una vida en Gastonia, Carolina del Norte.

FOX46 compartió la historia de Hare, quien en 2014 descubrió sus habilidades de enfermera mientras atendía en el hospital a su hermana mayor, Brittany.

«Ha sido una especie de pasión mía y he hecho todo lo que puedo con eso» ,

Siete años después, el 29 de julio, Hare fue a comer con sus compañeros de trabajo para festejar un rato en el restaurante italiano Olive Garden de Gastonia.

El instante feliz se tornó en frío suspenso cuando una persona salió corriendo de la cocina preguntando «¿hay una enfermera?, ¿hay una enfermera?».

Hare siguió a su profesora hasta la cocina donde descubrió que alguien se asfixiaba.

Hare reaccionó guiada por el instinto: se ubicó detrás de quien ahora era su paciente, le abrazó y con energía precisa aplicó la maniobra de Heimlich.

¡Y la respiración volvió a su paciente!

Sus compañeros le felicitaban, una vida salvada le agradecía y ella por fin entendía que su camino hasta el presente tenía un sentido.

Aún más grande que su experiencia, es su humildad, pues ella solo siente que hizo lo correcto.

«Todo el mundo sigue diciendo que le has salvado la vida a alguien. No me siento especial ni nada, cualquiera en esa situación hubiera hecho lo mismo»,

aseguró a FOX46.