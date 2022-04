Los mariscos son un platillo tradicional en Carolina del Norte, hay en distintas presentaciones y son un manjar con maridajes de vino blanco, además que son deliciosos y los puedes comprar en distintos lugares que hay en el estado.

Hay decenas de restaurantes donde preparan deliciosos platillos con mariscos, desde un clásico cocktail de camarón, pasando por un aguachile, hasta los famosos mariscos capeados con arroz y verduras.

Los calamares y camarones son dos de los platillos más sabrosos. | Foto: Adobe.

Lugares para comer mariscos en Carolina del Norte

No importa cómo sea la presentación, no hay persona que se resista a comer mariscos, es por eso que aquí te recomendamos algunos lugares donde preparan deliciosos platillos en Carolina del Norte y no te arrepentirás de visitarlos:

El Galley Sampler y Crab Cakes son una auténtica delicia, además, tienen una extensa barra de cocktelería y una carta variada para todos los gustos de los amantes de los mariscos.

Si tu acompañante no puede comer mariscos, también hay platillos con carne de res y pollo, así que no hay pretexto para no probarlo.

Este lugar abre de 11 am a 9:00 pm, el salmón aquí es una de las especialidades, pero debes preguntar cómo lo preparan en esta época del año.

También hay una carta de cortes de carne de res, por si no sólo quieres mariscos en esa cita especial.

Las ostras también figuran entre los platillos de Carolina del Norte. | Foto: Adobe

El calamar frito y los camarones al mojo de ajo son deliciosos, aquí puedes también pedir que tu pescado sea de lo más fresco, algo que tiene como un plus este restaurante.

Roasted Red Pepper & Crab Bisque es la sopa de la casa y te la recomendamos ampliamente, así que no dudes en visitar este lugar.

El Sesame Tuna y los Mussels son excelentes como entradas, debes probarlos para que disfrutes un manjar en tu boca.

Los Jumbo Shrimp Skewers son una verdadera delicia, su tamaño te sorprenderán así que no dudes en pedirlos en tu primera visita.