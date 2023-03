San Marcos de León oraciones contra enemigos espirituales

Oración corta

San Marcos de León, que evitaste la desgracia del Dragón, amansa los corazones, malos sentimientos, malos pensamientos; infelices contra mí son.

Paz, Paz, Cristo, Cristo, Dominum.

Paz, Paz, Cristo, Cristo, Cristo, Dominum Nostrum.

Con dos los veo, con tres los ato, con este y el Espíritu Santo.

Ojos tienen, no me vean; manos tienen, no me toquen; hierros tengan, no me hieran; lenguas tengan, no me hablen.

Paz, Paz, Cristo, Cristo, Cristo, Dominum Nostrum.

San Juan, tus amigos vienen; déjalos venir.

Paz, Paz, Cristo, Cristo, Cristo, Dominum Nostrum.

Deteneos como se detuvo Nuestro Señor Jesucristo en la hora del trance de su muerte.

Paz, Paz, Cristo, Cristo, Cristo, Dominum Nostrum.

Tus enemigos están bravos como león, pero amansados serán por San Juan y San Marcos de León y llegarán a tus pies como llegó al pie del árbol de la cruz.

Paz, Paz, Cristo, Cristo, Cristo, Dominum Nostrum.