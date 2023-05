Mitad de semana para muchos. Reza esta oración para comenzar el día Miércoles y pedir por el cumplimiento de tus anhelos más preciados.

Oración para bendecir el día Miércoles

Señor Jesús vuelve empezar otro día, un día más de luchas, de amores y desamores, pues de eso está lleno la vida y el mundo. Por eso te pido Señor que en este día Miércoles me sigas dirigiendo por el camino correcto. Que mis pasos no sean en falso y que no camine en senderos pedregosos y con espinas.

Te pido Señor que me bendigas en mis acciones y pensamientos, que no permitas que los problemas del día me hagan llenar de resentimiento y odio a los demás. Enséñame Señor a perdonar a todos los que en este día me quieren ver fracasar, a los que van a querer que no alcance mis metas, a los que me cierran las puertas y no desean darme las oportunidades que yo necesito, a los que me acusan solo por querer hacerme daño.

Señor no permitas que yo me convierta en ellos, porque sus corazones son vacíos y sin amor. No entienden que vinimos al mundo a amar, a ayudar a los personas, hacer de esta sociedad un mundo mejor.

Señor lléname de luz el día de hoy. Déjame ser ese faro que ilumina a los que se han perdido en el sendero de la vida. Permíteme mostrar la dirección que deben seguir a todos los que se crucen en mi día.

Quiero que me des fortaleza el día de hoy para dar mi grano de arena, para ayudar a cambiar los corazones, porque aunque sea pequeño con fe se transformará en algo grande; como lo enseñaste, que el pequeño grano de mostaza con fe se hará muy grande.

La Fe puede derribar las grandes montañas, no hay nada que no podamos hacer, porque con tu ayuda Señor, transformaré cualquier problema en una Bendición. Y esta es la petición que deseo para este día, que nos ayudes a transformar todo la malo de hoy en oportunidades, Gracias Señor. Amén.

