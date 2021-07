La película “The Wizard Of Oz” (“El Mago de Oz”) protagonizada por Judy Garland es una de las más icónicas en la historia del cine, tanto por la historia, actuación y vestuarios, además que es un clásico del séptimo arte.

Muchas de las piezas utilizadas en el filme se han puesto a la venta en alguna ocasión, pero hay otras que están en manos desconocidas.

Encuentran vestido que usó Judy Garland en ‘The Wizard of Oz’ en una bodega

Cualquier pieza que pertenezca al filme original de “The Wizard Of Oz” es prácticamente una joya, ahora, un profesor de la Catholic University of America, ubicada en Washington, encontró en un almacén uno de los vestidos que presuntamente llevó Judy Garland al interpretar a Dorothy.

El trabajador de nombre Matt Ripa trabaja en el departamento de teatro, y según su historia, una exalumna regaló la prenda a la institución académica en 1973 y pasó años buscándolo, hasta que lo localizó entre un grupo de cajas.

Investigadores creen que el vestido es de Judy Garland

Un grupo de investigadores del Museo de Historia Estadounidense del Instituto Smithsonian considera que es una de las prendas originales, ya que contiene los mismos elementos que el resto del vestuario de Garland, como un bolsillo secreto en el lado derecho y el nombre de la actriz escrito a mano.

“Tenía curiosidad por saber qué había dentro y abrí una bolsa. ¡Dentro había una caja de zapatos, y dentro de la caja de zapatos estaba el vestido! No podía creerlo”, afirmó Ripa en un comunicado de la Universidad.

Nadie sabe cómo llegó el vestido a manos de Mercedes McCambridge

Según una historia alrededor del vestido, la actriz Mercedes McCambridge regaló la prenda a la Universidad después de estudiar allí en 1972.

Lo extraño es que nadie conoce la historia de cómo el vestido llegó a manos de Mercedes, aunque algunos creen que llegó a conocer en persona a Judy Garland.

Recordemos que los zapatos de color rojo (rubí) que llevaba el personaje de Dorothy en la película, son una de las atracciones más visitadas del Museo de Historia Estadounidense de la Fundación Smithsonian.

Ahora, el vestido de Dorothy estará también expuesto en el museo de la Catholic University of America.