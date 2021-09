Las autoridades hicieron un escalofriante hallazgo este jueves, cuando descubrieron huesos humanos en un área boscosa de Durham.

Y es que el descubrimiento fue hecho en una propiedad federal del condado de Durham, según informó la Oficina del Alguacil.

Los restos fueron encontrados alrededor de las 6 PM, cerca del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental (NIEHS, por sus siglas en inglés), entre NC-147 y TW Alexander Drive, al sur de la Interestatal-40.

Aunque las autoridades locales acudieron a la zona, los agentes se pusieron en contacto con el FBI, ya que el Instituto donde se hizo el hallazgo es de propiedad federeal.

A través de un comunicado, la Oficina del Alguacil dijo que no hay riesgo para la población, mientras que los agentes continúan recolectando evidencia.

Te dejamos una publicación hecha en redes sociales en la que las autoridades de Durham informaron sobre el descubrimiento de los huesos humanos en los alrededores del NIEHS.

On 9/16 human remains were found on federal property in a wooded area bordering the National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) in Durham. DCSO & FBI responded and are processing the scene. There is no threat to public safety related to this ongoing investigation. pic.twitter.com/bwDtqSiHqf