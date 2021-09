El rompimiento entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez trascendió entre sus fans y la prensa, la hija de Jenny Rivera alegaba maltrato por parte de su pareja, pero no dio más detalles.

La noticia del rompimiento de Chiquis Rivera ocurrió hace un año, pero ahora, más detalles lograron salir a la luz luego que su abuela confesara que Lorenzo Méndez golpeaba a su nieta.

Hace algunos meses, Jhonny López ya había denunciado a Lorenzo Méndez como un agresor, pero sus declaraciones no pasaron a mayores.

Pero ahora, Doña Rosa Rivera, abuela de Chiquis confirmó que su nieta fue víctima de violencia doméstica por parte de Lorenzo Méndez y así lo confirmó en su canal de YouTube donde tiene un programa de cocina.

En el video, la abuela de Chiquis aclara que procura estar al tanto de su familia y dar consejos cuando tienen problemas.

“Chiquis me dijo: ‘Es que él me pegaba abuela. Cuando andaba así mal, una vez me agarró y me dio una cachetada, no me dejé yo también le di”, dijo la abuela de Chiquis.