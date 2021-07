Hoy, como cada 13 de julio desde 1986, se festeja el Día Mundial del Rock, uno de los géneros musicales más populares que surgió a principios de los 50 y sufrió sus transformaciones más importantes en los años 60, principalmente en Inglaterra y Estados Unidos.

Pero, ¿por qué el 13 de julio se festeja el Día Mundial del Rock?

En la década de los 80, la hambruna en África era de dimensiones mayúsculas. Más de un millón de personas, en su mayoría niños, murieron en el “Cuerno de África”, una zona al este del continente comprendida por países como Etiopía, Kenia y Somalia.

La comunidad mundial del rock se juntó con el fin de mitigar el hambre que se sufrían miles de habitantes del continente africano con ayuda de su mejor arma, la música.

El 13 de julio de 1985 se unieron más de 70 exponentes del rock (entre otros géneros) en dos conciertos simultáneos en el Estadio Wembley de Londres, Inglaterra, y el Estadio John F. Kennedy en Filadelfia, Estados Unidos.

El magno evento bautizado como “Live Aid” reunió a artistas como Queen, Eric Clapton, Bob Dylan, Elton John, U2, Black Sabbath, Led Zeppelin, The Who, Billy Joel, entre muchos otros.

Los conciertos simultáneos duraron 16 horas y fue disfrutado por más de 3 mil millones de personas alrededor del mundo en vivo y en directo, pues fue transmitido en televisión por 72 países como Australia, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Japón, Inglaterra, etc.

¿Cuánto recaudó el concierto de rock Lives Aid?

Lives Aid recaudó más de 100 millones de dólares y es considerado como uno de los mejores eventos musicales en la historia.

Meses antes del evento, un grupo de artistas británicos lanzaron la canción “Do They Know It’s Christmas”, mientras que los músicos estadounidenses publicaron el sencillo “We Are The World” con el fin de recaudar fondos.

De esta forma, cada 13 de julio desde 1986 se conmemora en Día Mundial del Rock.