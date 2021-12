Urban Meyer ha sido despedido de los Jacksonville Jaguars, luego de estar inmerso en diversos escándalos dentro y fuera del equipo, así lo confirmó la gerencia durante el transcurso del día.

Meyer fue acusado por distintos jugadores de maltratos, como el pateador Josh Lambo, quien señaló que el Head Coach lo pateó durante una sesión de entrenamiento en días pasados tras haber fallado un par de intentos de goles de campo.

A pesar de tener números positivos, Lambo fue despedido por Meyer sin razón aparente y el pateador reveló días más tarde los problemas que tuvo con el entrenador.

"Urban Meyer, mientras estoy en esa posición de estiramiento, se me acerca y me dice: '¡Oye, idiota, haz tus malditas patadas!' Y me patea en la pierna. Lo calificaría como un 5 (de 10). lo cual en el lugar de trabajo, no me importa si es fútbol o no, el jefe no puede golpear a un empleado. Por un segundo, no podía creer que realmente sucediera", declaró Lambo al Tampa Times tras ser despedido.