Previo a WrestleMania, WWE realizará una edición más de Elimination Chamber el próximo 19 de febrero de 2022, y será especial, pues se realizará en la ciudad de Yeda en Arabia Saudita.

En este evento se pondrán en juego campeonatos y se definirá el camino al evento más importante de la empresa este año.

Horario y cómo ver WWE Elimination Chamber 2022

¿Cuándo es el Evento? – Sábado 19 de febrero 2022

¿Dónde es? – Jeddah Superdome en Yeda, Arabia Saudita

¿Dónde ver el evento? – Fox Action, WWE Network y Peacock

Como el evento se realizará en Arabia, se tendrá que tener en cuenta que los horarios para éste serán mucho más temprano de lo habitual.

El evento comenzará a las 12 pm, tiempo de Carolina del Norte, sin tomar en cuenta el Kickoff.

Estados Unidos: 12 PM ET/ 10 AM PT

México: 11 AM

Perú: 12 PM

Colombia: 12 PM

Ecuador: 12 PM

Costa Rica: 11 AM

Bolivia: 1 PM

Venezuela: 1 PM

Paraguay: 2 PM

Chile: 2 PM

Brasil: 2 PM

Argentina: 2 PM

España: 6 PM

Cartelera de WWE Elimination Chamber

WWE

Campeonato de WWE

Bobby Lashley vs. Brock Lesnar vs. Seth Rollins vs. Austin Theory vs. Riddle vs. AJ Styles

Campeonato Femenil de RAW

Becky Lynch vs. Lita

Campeonato de parejas SmackDown

The Usos vs. The Viking Raiders

Campeonato Universal de WWE

Roman Reigns vs. Goldberg

Lucha para buscar retadora del Campeonato de RAW

Liv Morgan vs. Rhea Ripley vs. Bianca Belair vs. Doudrop vs. Nikki A.S.H.

Ronda Rousey y Naomi vs. Charlotte Flair y Sonya Deville

Drew McIntyre vs. Madcap Moss