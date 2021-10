Este 21 de octubre se realizará el evento Crown Jewel 2021 de WWE y la cartelera ya está lista.

Serán un total de nueve combates los que se realizarán en el evento, el cual contará con cuatro luchas de campeonato, contando el del Universal, el de WWE, el Femenil de SmackDown y de Parejas RAW.

Así puedes ver el evento: WWE Crown Jewel: Horario, luchas y por dónde verlo en vivo

Además se realizarán las finales de los torneos de King of the Ring y Queen's Crown. Cabe mencionar que el ídolo local Mansoor enfrentará a Mustafa Ali.

Cartelera Crown Jewel 2021

Esta es la cartelera final del evento Crown Jewel 2021 que se realizará este 2021.

Campeonato Universal: Roman Reings vs. Brock Lesnar

Campeonato de WWE: Big E vs. Drew McIntyre

Campeonato Femenil SmackDown: Becky Lynch vs. Bianca Belair vs. Sasha Banks

Campeonato de Parejas RAW: Randy Orton y Riddle vs. AJ Styles y Omos

Goldberg vs. Bobby Lashley



Final King of The Ring: Finn Bálor vs. Xavier Woods

Final Queen's Crown: Zelina Vega vs. Doudrop

Edge vs. Seth Rollins

Mansoor vs. Mustafa Ali

Cedric Alenxader y Shelton Benjamin vs. The Usos