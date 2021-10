Llegó un momento especial dentro de WWE, pues Crown Jewel es un evento estilo PPV que se realiza en Estados Unidos, el cual ya se ha hecho importante en la empresa.

En 2020 no se pudo realizar este evento por la pandemia de COVID-19, pero ahora la empresa volverá a Arabia Saudita para volver a presentar una cartelera con sus estrellas.

Cabe resaltar que habrá dos luchas de mujeres, siendo la segunda que WWE presentará en ese país, que regularmente no admite que se esto suceda.

Horario y cómo ver WWE Crown Jewel 2021

¿Cuándo es el Evento? – Jueves 21 de octubre

¿Dónde es? – Mohamed Abdo Arena, Arabia Saudita

¿Dónde ver el evento? – Fox Action, WWE Network y Peacock

El evento comenzará a las 12 pm, tiempo de Carolina del Norte, sin tomar en cuenta el Kickoff.

Para poder verlo en Estados Unidos y otras partes de Latinoamérica estos son los horarios.

Estados Unidos: 12 PM ET/ 9 AM PT

México: 11 AM

Perú: 11 AM

Colombia:11 AM

Ecuador: 11 AM

Costa Rica: 10 AM

Bolivia: 12 PM

Venezuela: 12 PM

Paraguay: 12 PM

Chile: 1 PM

Brasil: 1 PM

Argentina: 1 PM

España: 6 PM

Luchas del evento de WWE

Campeonato Universal: Roman Reings vs. Brock Lesnar

Campeonato Femenil SmackDown: Becky Lynch vs. Bianca Belair vs. Sasha Banks

Campeonato de Parejas RAW: Randy Orton y Riddle vs. AJ Styles y Omos

Campeonato de WWE: Big E vs. Drew McIntyre

Goldberg vs. Bobby Lashley

Final King of The Ring: Finn Bálor vs. Jinder Mahal o Xavier Woods

Final Queen's Crown: Zelina Vega vs. Shayna Baszler o Doudrop

Edge vs. Seth Rollins

Mansoor vs. Mustafa Ali