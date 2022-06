El luchador de 45 años, John Cena se conmovió y tuvo que contener el llanto durante su regreso a WWE Raw.

El excampeón mundial celebró su aniversario 20, pues fue en junio del 2002 cuando tuvo su primera aparición en WWE SmackDown, por lo que regresó en Raw para festejar sus dos décadas de trayectoria.

"Este vigésimo aniversario es muy importante para mí, porque significa que me han permitido hacer esto durante dos décadas", dijo Cena ante los espectadores.

John Cena dijo que tiene 45 años, por lo que no sabe cuándo volverá a aparecer en el ring, aunque prometió que esta no es la última vez que se para en el ring, pero simplemente no sabe cuándo se repetirá.

"Necesito decir esto ahorita, no será solo 1 (encuentro más), no se preocupen, pero no sé cuándo será. Todo lo que hago fuera de esto no se trata solo de mí, se trata de nosotros uniéndonos, se trata de unirnos", dijo al público.

Cena también agradeció que el público le permita ser él mismo y pararse en el ring.

Luego de su regreso a la WWE Raw en donde tuvo que contener el llanto, John Cena agradeció todos los mensajes de apoyo por su aparición en su 20 aniversario y a través de Twitter dijo sentirse abrumado.

"Abrumado con todos los mensajes hasta este mes. Estar en WWE Raw anoche me dio la oportunidad de mostrarte cuánto significas tú para mí. Gracias WWE por cada oportunidad que me has dado, así que siempre seguiré dando lo mejor de mí por mi hogar, mi familia, por nosotros", escribió el también actor.

